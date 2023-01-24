Ömer Latif Akdağ’ın başkanlığı süresince sağ kolu olarak bilinen Yiğitoğlu’nu istifaya sürükleyen sebebin ise Oda Yönetimi’nde birlik ve beraberliğin olmayışından kaynaklandığı öğrenildi. Yiğitoğlu’ndan boşalan Oda Yönetim Kurulu üyeliğine ise yedek üyelerden Osman Şahin getirildi.

Resul Yiğitoğlu yaptığı açıklamada, “Merhum Başkanımızı çok severdik. Kendisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ömer Başkanımız odada birlik ve beraberliği sağlıyor ve herkesin iyi ve kötü gününde yanında oluyordu. Ömer Başkanımızın olmadığı bir oda yönetiminde yer almanın bir anlam taşımadığını düşünerek istifa kararı aldım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

