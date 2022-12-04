İşletmeciliğini M.Serhat Ezer’in yaptığı Rengarenk Kozmetik ve Bujiteri hizmete girdi.

Firma sahibi M. Serhat Ezer, açılışa özel olmak üzere maliyetine satışları başlattıklarını, ayrıca, 50 lira ve üzeri alışverdiş yapan müşterilere “küpe” verdiklerini, 200 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilere ise Buğlem Kuaför’de “ücretsiz cilt bakımı” sağladıklarını söyledi.

Türkiye’nin ünlü kozmetik markalarının ürünlerini Çorum halkının beğenisine sunduklarını ifade eden Serhat Ezer, Çorumlu hemşehrilerini fırsat kampanyasından yararlanmaya davet etti.

(Aliye ÖNCEL)

