Merhum Hatice Suhamdan Kadiroğlu’nun eşi, Elvin Üçok, Hilmi Kadiroğlu, Fatin Kadiroğlu ve Nezih Kadiroğlu’nun babaları olan Çorum’un tanınmış iş insanlarından Remzi Kadiroğlu akşam evinde rahatsızlanarak ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada vefat etti.

Remzi Kadiroğlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

