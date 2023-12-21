İl Müftülüğü’nü ziyaret eden Genel Müdür Bircan Müftü Muharrem Biçer, Müftü yardımcıları ve şube müdürleri ile de görüştü. İl Müftüsü Biçer'in makamında ağırlayarak kısa bir süre sohbet ettiği Remzi Bircan, daha sonra umre hazırlık kursuna katıldı.

Kursta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Biçer, yaptığı açış konuşmasında ilimize özel hazırlanan, her yıl yaklaşık 300 kişinin rağbet gösterdiği ve bu yıl ise 460 kişinin katılacağı turda kendisinin de “kafile başkanı” olarak görevlendirildiği 28 günlük umre yolculuğunun şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.



Daha sonra kürsüye gelen Bircan konuşmasında Duyufur Rahman'ın yani Allah’ın misafirlerinin bu kurslara katılmalarını Başkanlık olarak çok önemsediklerini, umre yolcularının ibadet konusunda eğitim almalarının çok gerekli olduğu belirttikten sonra umre ibadetinin önemine değindi.

Ardından İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül "İbadet bilinci umre menasiki" konusunu anlatırken Kabe maketi eşliğinde din görevlileriyle beraber ihramın kullanılışını ve tavafın yapılışını umre yolcularına uygulamalı olarak gösterdi.

Tüm kafile görevlilerinin vatandaşlarla tanıştırılmasının ardından seminer tamamlandı.