Deplasmanda Ankaraspor’u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Çorum FK’nın yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.

Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, en uzun yenilmezlik serisini 2017-2018 Sezonunda yakalamıştı. Teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde, ligin ilk 12 haftalık periyodunda yenilgi yüzü görmeyen Çorum FK,6 galibiyet, 6 beraberlik alırken,19 Kasım 2017’de, iç sahada Elaziz Belediye karşısında alınan 3-1’lik yenilgi ile seri son bulmuştu.

REKOR EGALE EDİLDİ

Çorum FK, tarihinin en uzun ikinci yenilmezlik serisini bu sezon, takımın başına 13.haftadaki Bayburt Özel İdare maçıyla birlikte geçen teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yakaladı. En son, 7 Aralık 2022’de, deplasmanda Düzcespor’a 3-1 kaybeden Çorum FK, sonrasında çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Pazar günkü Ankaraspor maçına rekoru egale etmek için çıkan Çorum FK, Ferhat Yazgan’ın 32.dakikada attığı golle 1-0 kazanıp, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerken, aynı zamanda yenilmezlik serisini 12 maça çıkartıp, 2017-2018 Sezonundaki rekoru egale etti.

PUAN REKORU KIRILDI

Ankara’da aldığı 1-0’lık skorla aynı zamanda galibiyet serisini 4 maça da çıkartan Çorum FK, en uzun yenilmezlik serisinde puan rekoru kırdı. 2017-2018 Sezonunda, Yusuf Tokuş nezaretinde yakalan seride 6 galibiyet, 6 beraberlik alarak 24 puan toplayan Çorum FK, bu sezon ise Tahsin Ta nezaretinde yakaladığı seride 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak 28 puana ulaştı.

REKOR MAÇINA ÇIKACAK

Çorum FK, 9 Nisan Pazar günü, sahasında Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı 31.hafta maçına tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırmak için de çıkacak.

Öte yandan, Çorum FK’nın 1-0 yendiği Ankaraspor’un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Başkent ekibi teknik direktör Bayram Toysal nezaretinde ilk mağlubiyetini aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

