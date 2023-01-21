Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Somaspor’la bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 3 kez karşılaştı. Bu maçların ikisini Çorum FK kazanırken, bir karşılaşma berabere bitti. Çorum FK’nın 4 golüne Manisa ekibi 1 golle cevap verdi.

İki takım ilk kez 2021-2022 Sezonunda aynı grupta yer aldı. 13.haftada Soma’da oynanan maç 1-1 biterken, 14 Kasım 2021’de oynanan maçta Çorum FK’nın golünü 20.dakikada Emre Öztürk, Somaspor’un golünü 35.dakikada Yasin Abdioğlu attı.

32.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Çorum FK 1-0 kazandı. 30 Mart 2022’deki karşılaşmada kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 63.dakikada Volkan Okumak kaydetti.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki takım, ligin 2.haftasında, Çorum’da karşı karşıya geldi. 4 Eylül’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı 33 ve 46 (penaltıdan) dakikalarda Sinan Kurumuş’un attığı gollerle Çorum FK 2-0 kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

