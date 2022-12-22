Proje Türkiye, Avusturya ve Kuzey Makedonya’dan 9 farklı ortak ile birlikte yürütülüyor ve Türkiye’de İşlevsellik Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Sistemi’nin (ICF) eğitim kurumlarında kullanılmasında Çorum’un öncü olması bekleniyor. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu'nun konuşmalarının ardından proje koordinatörü Prof. Dr. Manfred Pretis’in asenkron video ile konuşması yayınlandı.

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Er “İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Sistemi” konusunda sunumunu yaptıktan sonra, Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Eren Şahin tarafından ICF-Plan Avrupa Birliği projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

