Kandil dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından Akşemseddin Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Program, İl Müftülüğü ilahi korusunun seslendirdiği ilahilerle başlarken Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer, cemaate vaazü nasihatta bulundu.

İl Müftüsü Biçer konuşmasında; “Peygamber Efendimiz (SAV)'in yaptığı duayı işaret ederek "Allahım! Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek kıl, bizleri Ramazan ayına ulaştır" şeklinde bolca dua etmeli ve ibadetlerimizi çoğaltmalıyız” görüşüne yer verdi.

Bu mübarek gün ve gecelerde Allah'a olan rağbetimizi daha da artırmamız gerektiğini belirten Müftü Biçer, “Özellikle Yüce Kitabımız Kur’an’a daha çok sahip çıkmalı, sarılmalı, okuyup anlamaya çalışmalı ve öğrenilip öğretilmesi için çaba göstermeliyiz” dedi.

Vaazü nasihatın ardından Müftü Biçer'in “Yüce Rabbimiz bu gece hürmetine, üç aylar hürmetine Ramazan-ı Şerif hürmetine tüm inananlara inşirah versin. Ülkemiz ve İslam alemine de barış ve huzur getirsin.” diyerek ettiği duaya hep birlikte "amin" denildi. Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Cemaatle kılınan yatsı namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlara, Çorum Belediyesi de ikramda bulundu.

Öte yandan Çorum’da kandil nedeni ile tüm camiler dolup taşarken vatandaşlar Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinleyerek bol bol dua ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)

