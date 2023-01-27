Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nin bir hafta süreyle kısmi zamanlı kapalı olacağı ile ilgili Çorum Belediyesi’nden bir açıklama yapılarak sürücülere uyarıda bulunuldu.

Buna göre yapılan açıklamada: “Recep Tayyip Erdoğan Caddesine komşu Gazi Caddesi’nden Fatih Caddesi’ne geçiş yolu hafriyat çalışmalarında kullanılmak üzere 27 Ocak-4 Şubat tarihlerinde öğleden önce 9.00-10.30, öğleden sonra 15.00-16.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddede normal trafik akışı devam edecek” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

