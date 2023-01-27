“Devlet imkanlarıyla siyaset yapıyorlar” “Devlet imkanlarıyla siyaset yapıyorlar”

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nin bir hafta süreyle kısmi zamanlı kapalı olacağı ile ilgili Çorum Belediyesi’nden bir açıklama yapılarak sürücülere uyarıda bulunuldu.
Buna göre yapılan açıklamada: “Recep Tayyip Erdoğan Caddesine komşu Gazi Caddesi’nden Fatih Caddesi’ne geçiş yolu hafriyat çalışmalarında kullanılmak üzere 27 Ocak-4 Şubat tarihlerinde öğleden önce 9.00-10.30, öğleden sonra 15.00-16.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddede normal trafik akışı devam edecek” görüşüne yer verildi.
(Volkan SINAYUÇ)
 