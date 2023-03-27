ÇESOB Başkanı Recep Gür beraberinde Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birlikte yol yenileme çalışmalarını inceleyerek, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Galericiler Sitesi’nin yanından sanayi sitesine çıkan Çorum Sanayi Sitesi 9. Cadde’nin devamındaki yolda başlatılan yenileme çalışmasından memnun olduklarını belirten Başkan Gür, yolun genişleyecek olmasıyla beraber bundan sonra sanayiye ulaşımın daha rahat ve konforlu olacağını kaydetti.

Çorum Belediyesi’nin bugüne kadar sanayi esnaf ne talep ettiyse yerine getirdiğini ifade eden Recep Gür, başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, Belediye Meclis üyelerine ve tüm belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

1.400 metre uzunluğundaki ve 7 metre genişliğindeki yolun yenilendiği zaman 20 metreye çıkacağını vurgulayan Gür, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve sanayi esnafının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)