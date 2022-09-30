Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı kongrede başkanlık için 3 isim yarıştı. Mevcut Başkan Bendevi Palandöken, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'ın TESK Genel Başkanlığı için yarıştığı kongre sonucunda Palandöken 394 delegenin oyunu alarak yeniden göreve seçildi. Mehmet Yiğiner 192 oy alırken, Muharrem Karabacak ise 118 oyda kaldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ise Bendevi Palandöken'in Yönetim Kurulu listesinde yedek 2. sırada yer aldı. Genel Başkanlığa seçilerek, güven tazeleyen Palandöken, birlik ve beraberliğin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in listesi ise şu isimlerden oluştu: “Yönetim Kurulu: Mehmet Burhan Aksak , Fevzi Apaydın, Zekeriya Mutlu, Alican Ebedinoğlu, Adlıhan Dere, Şevket Keskin, Güven Aksoy, Bedir Limon, Abdülkadir Teksöz , Halil İbrahim Balcı, Talat Dinçer, Kadir Durmuş, Fehmi Erdem ve Ahmet Kuybu.

Denetim Kurulu: Bahamettin Öztürk, Ahmet Aydan, Şevket Memiler, Bayram Karakaş ve Doğan Ceylan”



(Volkan SINAYUÇ)

