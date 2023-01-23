Provokatör siyasetçi Rasmus Paludan’ın İsveç’teki Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim’i dünya kamuoyunun gözü önünde yaktığını hatırlatarak olayın İsveç polisinin izni ve koruması altında yapılmasının ayrı bir utanç vesikası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çağlar, bu olayı kınadı.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Türk Ocakları Başkanı Çağlar; “Sözde özgürlük ve insan haklarına saygının merkezi, medeni dünyanın ortasında gerçekleşen bu hareket ile İsveç hükûmeti de gerçek yüzünü gösteriyor: Bu cahil yaratık Kuran'ı yaktığını sanıyor. Aslında olan ise şuur altındaki Türk ve İslam düşmanlığını saklamayan Batı'nın çirkin yüzünü yeniden açığa çıkarmış, ırkçılık ve nefret suçunun en son örneğini sergilemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırıya izin veren İsveç hükumetini şiddetle kınıyoruz. PKK'ya yardım ve yataklık eden bir devletten başka bir tavır beklemek de zaten safdillik olurdu. Türk milletini, bu tür elim hadiselere karşı uyanık, soğukkanlı ve tek vücut olmaya çağırıyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

