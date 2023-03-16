Yaklaşan Ramazan ayı öncesi müftülüklerin hazırlıklarını tamamlaması kapsamında İl Müftüsü Muharrem Biçer başkanlığında toplanan ilçe müftüleri, birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

Ramazan ayı, zekat ve gündemdeki diğer konuların ele alındığı toplantı, Sungurlu Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftüsü Biçer'in yanı sıra il müftü yardımcıları ve 13 ilçe müftüsü/müftü vekili katıldı.

Müftüler görev aldıkları yerde Ramazan ayı öncesi yapacakları çalışmalarını aktaran ilçe müftüleri, son durumla ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

(Volkan SINAYUÇ)

