“Yapılacak olan Sungurlu Ziraat Odası Delege seçimlerinde aday olan çok kıymetli çiftçi kardeşlerimize başarılar diliyorum” diye konuşan Ramazan Kelepircioğlu konu ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Yeni seçilecek kişilere talep ettiklerinde her türlü yardıma hazır olduğunu belirtin Kelepircioğlu yaptığı yazıyı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Oda yönetimimize, personelimize, çiftçilerimizin sorunlarını ihtiyaçlarını bizlere ileten ve bu konuda köprü görevi gören değerli muhtarlarımıza, her zaman yanımda varlığını ve desteğini hissettiğim beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarım ile çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da EN BÜYÜK SEVDAM olan Sungurlumuza ve kıymetli hemşerilerimiz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bir veda konuşması değl aksine bizim için her an yeni bir başlangıçtır. Rabbim bu memlekete hizmet etmeyi bizlere nasip etsin, yolumuzu bahtımızı açık eylesin”

(Uğur GÖRKEM)