Alaca Ülkü Ocakları'nda çok büyük emekleri olan İsa Duru, Alaca Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini İl Ocak Başkanı Orhan Tosik'in takdirleri ile Ramazan Demiralan'a devretti.

Alaca Ülkü Ocakları Başkanlığına Ramazan Demiralan getirildi. Bu zamana kadar Alaca Ülkü Ocakları'nda çok büyük emekleri olan İsa Duru, Alaca Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini İl Ocak Başkanı Orhan Tosik'in takdirleri ile Ramazan Demiralan'a devretti.

Ramazan Demiralan, “Biz razıyız Allah'ta razı olsun Başkanımdan çok teşekkür ederiz. Dün olduğu gibi bugünde biriz yarında biriz. Bu zamana kadar Alaca Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan tüm başkanlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)