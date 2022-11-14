Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 7.hafta maçında sahasında Kayseri temsilcisi Develigücüspor'u 3-0 yenerek hem 3 puan, hem de moral kazanan Osmancık Belediyespor'da Teknik Direktör Turgay Doğan açıklamalarda bulundu. Develigücü'nün güçlü ve zayıf yönlerini maç öncesinde tespit ettiklerini belirten Doğan, "Hafta boyunca yaptığımız antrenmanlarla rakibimizin zaaflarını değerlendirebilmek adına çalışmalar yaptık. Rakibimizin topu oyuna sokmakta zorlanan bir takım olduğunu biliyorduk. Maç boyunca da devamlı önde baskı yapmaya çalıştık. Beklerinin kademe hatasını yaptığını biliyorduk. Bizde özellikle sok taraftan hücum ederek gol ve goller bulduk. Bizi sevindiren taraf ise kalemizde gol görmemek oldu. Bu maçtan sadece 3 puan almadık moral da kazandık. Artık bu maçı bitirdik. Önümüzdeki Mucurgücü maçına odaklandık. Mucur'a da 3 puan için gideceğiz. Oradan alacağımız 3 puan ile alt sıralardan kurtulup üst tarafı zorlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

