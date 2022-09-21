Batman Petrolspor dün yaptığı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ahmet Yavuz, takımın performansından memnun olduğunu ifade ederken, galibiyet hedeflediklerini söyledi. Yavuz, “Çorum maçı zor ve motive eden bir maç. En doğru şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz ve ona göre çalışmalar yapıyoruz.

Oynadığımız her maç gibi bu da bizim için bir test. Biz, adım adım ilerleyen bir takımız. Rakibimizi evinde devirip puan ve puanlar almak istiyoruz. Futbolcularımın performansından memnunum” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

