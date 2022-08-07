Çorum Spor İhtisas Kulübü'nün masa tenisi takımının şampiyon sporcuları AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ı ziyaret ederek kazandıkları kupayı takdim ettiler.

Çorum Spor İhtisas Kulübü Masa Tenisi Kız Takımı 26-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Konya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi final etabında Türkiye ikincisi olurken, Milli sporcu Asu Ayça Şenyuva Temmuz Ayı'nda Bulgaristan da yapılan Balkan Şampiyonasında ikinci olmuştu.

Katıldıkları müsabaka ve şampiyonalar ile ilgili bilgi veren Çorum Spor İhtisas Kulübü Masa Tenisi Takımı Antrenörü Mesut Kuşgöz ve sporcular, kazandıkları kupayı Milletvekili Ceylan'a takdim etti.

Kazandıkları kupayı kendisine hediye etmelerinden dolayı büyük bir onur duyduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, "Sizlere teşekkür ediyorum. Sizler ileride Hocalarınız ve ablalarınız gibi A Milli takımda yer alarak Ay Yıldızlı Bayrağımızı Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Oyunlarında göndere çektirerek İstiklal Marşı'mızı okutturup hem Çorum'umuzun hem de Türkiye'mizin ve bizlerin gururu olmaya devam edeceksiniz" dedi.

Bu zamana kadar katıldıkları tüm müsabakalarda başarılı olan sporcuları tek tek tebrik eden Milletvekili Ceylan, şehrimizi başarı ile temsil eden tüm sporculara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Müsabakalarda şehrimizi gururla temsil etmelerinden dolayı antrenör ve sporculara teşekkür eden Milletvekili Ceylan, "Siz değerli evlatlarımızın her zaman destekçisi olmak ve imkan sağlamak bizim asli görevimizdir " diye konuştu.

Ziyarette Çorum Spor İhtisas Kulübü Masa Tenisi Takımı Antrenörü Mesut Kuşgöz, Sporcu Velisi Mustafa Akdanalı, Sporcular Asu Ayça Şenyuva, Nehir Bolat, Elif Sare Akdanalı ve Ceylin Akdanalı hazır bulundu.