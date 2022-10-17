Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 2022-2023 sezonu 1.Lig 1.Etap Masa Tenisi müsabakaları 14-16 Ekim tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden 16 takım katıldı. Asude Tuba Şimşek, Aybüke Banu Şimşek, Ezel Arslan ve Nazife Rüya Gür’den oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın takımı ilk maçında İstanbul VMT’yi 3-1, ikinci maçında Yalova Gençlikspor’u 3-0, üçüncü maçında Elazığ Belediyespor’u 3-2, dördüncü maçında Ankara temsilcisi Masa DER’i 3-2, beşinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0, altıncı maçında Masa Tenisi İhtisas takımını 3-1, yedinci maçında Kütahya Seramikspor’u 3-0 ve son maçında ise Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti.

8 maçın 8’inide kazanma başarısı gösteren Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk etabı 16 puanla zirvede tamamlarken, 15 puanı bulunan Antalyaspor ikinci, 14 puanlı iki takımdan Masa DER üçüncü, İstanbul VMT ise dördüncü sırada yer aldı.

(Rıfat KARA)

