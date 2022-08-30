Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında heyecan sona erdi. Pazar günü Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleşen özel turnuvaya yıldızlar, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapılırken, toplam 58 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda yıldız kızlarda Elizan Başar birinci, Elif Sare Akdanalı ikinci, Nazlı Şahan üçüncü, Ceylin Akdanalı dördüncü, Seda Kaymaz beşinci oldu. Yıldız erkeklerde ise Berat Özdemir birincilik kürsüsüne çıkarken, Yiğit Hüseyin Subaşı ikinci, Y.Seha Korkmaz üçüncü, Ahmet Okumuş dördüncü, Ahmet Boztilki beşinci olarak tamamladı. Büyük kadınlarda Nehir Bolat birinci, Sahra Nur Yılmaz ikinci olmayı başarırken, büyük erkeklerde ise Umut Baha Dursun birinci, M.Akif Aktaş ikinci, Abdullah Gürbüz üçüncü, Yasin Çinkaya dördüncü oldu. Veteran kadınlar birincilik madalyası Semra Gündüz'ün olurken, Alev Bıyıkoğlu Mumcu ikinci, Kübra Bakan üçüncü oldu. Veteran erkeklerde ise Bekir Başar birinci, Sinan Dalgıç ikinci, Ahmet Biçer üçüncü, Okan Tutkun dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya verildi.

(Rıfat KARA)

