Çimento Fabrikası’ndan emekli, merhum Çimse-İş Sendikası Başkanı Etem Karabay'ın eşi, İsmail Yalçın Karabay, Aydın Karabay, emekli öğretmen Yüksel Arga, Sahibe Çakıcıoğlu, Güleser Özdemir ve Gülseren Tokatlı'nın anneleri olan Rahime Aysel Karabay, solunum yetmezliği nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu.

Karabay’ın cenazesi önceki gün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)