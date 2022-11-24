Market raflarında karşılaşılan olumsuzluklardan üreticilerin ve namuslu bal toptancılarının asla sorumlu tutulamayacağını vurgulayan Erdal Odabaş, “Üreticimiz, dağda-bayırda, yaban hayatın tüm risklerini göğüsleyerek, meşakkatli, ama titiz bir çabayla dünyanın en zengin besinini üretiyor. Toptancı, analiz ettirerek balı üreticiden topluyor. Ama, ürününü büyük marketlerin raflarına ulaştırma şansını bulamıyor. Bu ürünler yerine, kavanozlanan sahte ballar raflardaki yerini alıyor.” ifadesini kullandı.

Bal Üreticileri Birliği Başkanı Odabaş, üç harfli marketlerde 39.90 liradan bal satıldığını, oysa bal bedava bile alınsa bu fiyattan rafa konulamayacağını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz, tüketicinin uygun fiyattan bal yemesine elbette karşı olamayız, ama bal diye glikoz tüketmesine de seyirci kalamayız. Hele de, bu sahteciliğin vebalinin üreticimize yüklenmesi, bu yönde algı oluşturulması büyük haksızlık olur. Yetkilileri bu konuda daha ciddi önlemler almaya, vatandaşlarımızı ise tağşişli olduğu düşünülen balları Gıda İhbar Hattı’na ihbar etmeye çağırıyoruz. “

(Aliye ÖNCEL)

