Merhum Fatma ve Tevfik Türksal’ın oğulları, Haydar, Fikret, Dudu ve Münire Türksal’ın kardeşi, Mihriban Türksal’ın eşi, Fatma, İlhami ve Hüsrev Türksal’ın babası olan Rafet Türksal, aniden fenalaşması sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi öğle namazı sonrası memleketi olan Çorum merkeze bağlı Kutluca köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Ümit Er, Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclis Üyeleri; Nazik Bulut, Sedat Genç, Çorumgaz Satın Alma Müdürü Kazım Kahraman, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Zehra Sucu Benli, önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, önceki dönem CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, bazı CHP’li yöneticiler, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK