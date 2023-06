150 hanenin üzerinde bağ evi bulunan ayrıca Atçalı, Pancarlık ve Karaağaç ile Palabıyık köylerine kadar giden yolun bozuk olması nedeniyle araçlarda da ciddi sorunlara yol açtığını belirten vatandaşlar, “Her sene 3-4 defa o yola onlarca kamyonla mıcır seriliyor, kepçeler ve greyderlerle de düzeltiliyor. Bu işleri Belediye her sene yapıyor. Çünkü her yağmur yağdığında yol berbat oluyor, çıkılmaz bir hale geliyor. Oysa o yolu bir kere asfalt yapsalar Belediye de bu işten kurtulacak millette rahat bir şekilde o yolu kullanacak. Burası Belediye sınırları içerisinde bulunan 2 kilometrelik bir yol.

Çorum’da müracaat etmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Binlerce kez dilekçeyle başvurduk, taleplerimizi ve yaşadığımız sıkıntıları ilettik ama bir türlü bu yola asfalt atmıyorlar. Gerekçeleri ile ‘Belediye sınırları içerisinde değilmiş, yolda taşınmaz varmış’. Oysa yol, Belediye sınırları içerisinde. Merak ediyoruz, madem yolu yapmıyorsunuz neden yılda 3-4 defa mıcır seriyorsunuz. Her sene o kadar mıcır masrafı yapılıyor, yazık değil mi, günah değil mi?” diyerek, tepkilerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)