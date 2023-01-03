İstanbul Pera Palas’ta ve Çorum’da düzenlenen etkinlikler, konuya bir nebze ilgi duyan tüm Çorumluların, Çorum’un ve Hitit uygarlığının tanıtımında, tarihin en önemli kadın figürlerinden “Barış Kraliçesi Puduhepa”nın çok önemli bir çıkış noktası olduğuna inanmalarını sağlamıştı.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ün tanıtım konusundaki samimi yaklaşımları, İş Kadınları Derneği yöneticilerinin de bitmeyen enerjileri ve heyecanları, 2023’te de Puduhepa Yılı’nın devam edeceğini, hatta hiç bitmeyeceğini gösteriyor.

Nitekim, yılın hemen ikinci gününde, aynı desteklerle, İsmail Alapala’nın ana sponsorluğunda İŞKAD tarafından Çorum Müzesi’nde düzenlenen Gündüz Öğüt Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu’nun “Puduhepa” konseri, 2023’ün sanatsal etkinliklerine “muhteşem” bir başlangıç oldu. Müze’nin küçük salonunu dolduran izleyiciler, Gündüz Öğüt ve arkadaşlarının sıcak diyaloglarıyla keyifli bir sanat akşamı yaşadılar. Köpekler hayvan barınağında ölüme terk edildi

Çorum İş Kadınları Derneği tarafından, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın ana sponsorluğunda “Puduhepa” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gündüz Öğüt Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu Konseri, önceki akşam Çorum Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konsere, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum Müzesi Müdürü Metin Kaçar, ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, milletvekili adaylığı için CHP İl Başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Tahtasız, ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Özgen Bıyıkoğlu, Hitit Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, İŞKAD yöneticileri ve sanatseverler katıldı.



MERHUM MEHMET ALAPALA DA ANILDI

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, açış konuşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk günlerinde bu etkinliği düzenlemiş olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, 2023’te de Puduhepa Yılı’nın devam etmesi için “Hitit Işığında Kültür Sanat Etkinlikleri”nin sponsorluğunu üstlenen İsmail Alapala’ya teşekkür etti.

Semrin Kaleli, bu yılın aynı zamanda İsmail Alapala’nın babası merhum Mehmet Alapala’nın da 100. yılı olduğunu hatırlatarak, saygılarını ve rahmet dileklerini ifade etti.



“ÇİÇEKLERİ KOKLAMAYI İHMAL ETMEYİN”

Semrin Kaleli, konuşmasının başında şöyle dedi:

“Bir şair diyor ki;

Bu gezegene, bu zaman diliminde kısacık bir ziyaret için geldiniz.

Acele etmeyin. Endişelenmeyin.

Ve

Sakın unutmayın yolunuzun üstündeki çiçekleri koklamayı.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının bu ilk günlerinde, Cumhuriyetimizden bize kalan bu eşsiz binada, çiçek koklamayı seçtiğiniz için teşekkür ederim.”



BARIŞ KRALİÇESİ PUDUHEPA

İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’in bilindiğini, ama bu anlaşmada mührü olan Kraliçe Puduhepa’nın henüz gereği kadar tanınmadığını anlatan İŞKAD Başkanı Kaleli, Hitit Kralı III. Hattuşili’nin eşi Puduhepa’nın, Mısır’la bütün diplomatik ilişkileri yürüttüğünü ve süreci barışla taçlandırdığını söyledi.

Semrin Kaleli, Puduhepa’yı, dolayısıyla Hitit uygarlığını ve Çorum’u tanıtabilmek için çıktıkları yolda desteğini esirgemeyen tüm kurumlara ve İsmail Alapala’ya teşekkür etti.



“SANATI ANADOLU’YA TAŞIDILAR”

Semrin Kaleli, Gündüz Öğüt Anadolu Yaylı Çlgılar Topluluğu’nu da şöyle tanıttı:

“Topluluk, 2004 yılında keman sanatçısı/yazar Gündüz Öğüt tarafından kuruldu. Bugüne kadar il, ilçe ve köy okullarında yüzlerce konser vererek özellikle öğrencileri çok sesli müzikle ve keman, viyola ve viyolonsel ile tanıştırdılar.

Sanatın, çok sesli müziğin belli illerdeki konser salonlarına sıkışıp kaldığı zamanımızda, Anadolu'daki en uzak il, ilçe ve köy okullarına giderek, çocuklarımızla buluşturan topluluğun en büyük ideali, ülkedeki tüm devlet sanatçılarının salonlarından çıkarak çevre il, ilçe ve hatta köy okullarına gitmeleri ve geleceğimizin mimarlarını sanatla tanıştırmaları.”



GÜNDÜZ ÖĞÜT VE ARKADAŞLARINDAN MUHTEŞEM KONSER

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları olan Gündüz Öğüt ve arkadaşları Banu Yenilmez, Başak Yalçın ve İnci Sena Özdemir, keman, viyola ve viyolonselden oluşan yaylı çalgıları ile nefis bir konser sundular.

Avrupalı ünlü bestecilerin tanınmış eserlerinden parçalar çalan topluluk, daha sonra Anadolu ezgileri ve Çorum’dan türkülerle, deyim yerindeyse kulakların pasını aldılar.

(Tugay GÖKTÜRK)

