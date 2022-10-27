Serginin açılışına Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu Başkanı Çorumlu ressam ve minyatür sanatçısı Alev Burhanoğlu, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Çorum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 21 kadın sanatçının eserlerinin olduğu sergide yağlıboya, akrilik, ebru, heykel ve rölyef teknikler yer alıyor.

‘Puduhepa Resim Sergisi’nin açılışında konuşan Çorumlu ressam ve minyatür sanatçısı Alev Burhanoğlu, açtıkları her sergiyi bir sosyal sorumluluk projesiyle desteklediklerini ve bu kapsamda bugün İskilip Yaylacıkseki Köyünde kurdukları İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu Hatıra Ormanının açılışını yapacaklarını ayrıca Sakarya İlkokulunda sanat ve orman konulu bir eğitim vereceklerini bildirdi.

Burhanoğlu, projelerini ve sergilerini destekleyen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Sergide konuşan İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu Başkan Yardımcısı Filiz Usta, Puduhepa Resim Sergisine 1 yıldır hazırlandıklarını ve bu sayede Çorum’u, Hititleri ve Puduhepa’yı araştırdıklarını anlattı. Ressam Perinur Bayburt da Çorum’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Seramik Sanatçısı Hülya Midilli Meier, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul Kız Lisesi Cumhuriyet değerlerini bilen bir grup olarak Puduhepa’yı ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti. Meier, “Niçin Puduhepa belki de tarihte ilk kez devlet yönetiminde etkin başarılı bir kadın olarak kadın haklarını da birazcık ön plana çıkarmış oluyor. Puduhepa sanki tarihte unutulmuş gibi halbuki Antik çağın demir leydisi olarak anılıyor biz de buna vurgu yapmak istedik. Puduhepa bizim için bir idol oldu.” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’nın konuşmalarının ardından protokol ve katılımcılar serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Sergi, 12 Kasım’a kadar Çorum Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

(Nurdan AKBAŞ)

