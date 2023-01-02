Çorum İş Kadınları Derneği’nin “Hitit Işığında Kültür Sanat Etkinlikleri” başlığı altında düzenleyeceği yılın ilk etkinliği, bugün saat 20.00’de Çorum Müzesi’nde gerçekleştirilecek.
Gündüz Öğüt Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu tarafından verilecek Puduhepa Konseri, Alapala Holding ana sponsorluğunda Çorum Valiliği ve Belediye’nin de destekleriyle hayata geçiriliyor. (Haber Merkezi)
Puduhepa Konseri
Çorum İş Kadınları Derneği’nin “Hitit Işığında Kültür Sanat Etkinlikleri” başlığı altında düzenleyeceği yılın ilk etkinliği, bugün saat 20.00’de Çorum Müzesi’nde gerçekleştirilecek.
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