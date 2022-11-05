ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetindeki, Ankara ili Çankaya ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan 3 adet daire açık ihale usulü ile ayrı ayrı satılacak.

İhale Ankara PTT Başmüdürlüğü'nde 16 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Ankara PTT Başmüdürlüğü'nden çalışma saatlerinde görülebilir ve 100 TL karşılığında temin edilebilir.

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