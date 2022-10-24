Merkez Postane’de gerçekleştirilen programda 182. müşteri Abdurrahman Topkara’ya hediyesini PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık verdi.

PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, PTT A.Ş’nin 182. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ), 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulduğunu anlatan Başıaçık, “Kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin birçok temel ihtiyacını karşılayan PTT AŞ, sunduğu hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan iş yerleri ve 42 bini aşkın personeli ile müşterilerinin üst düzey memnuniyet duymasını sağlıyor. Günümüzde postadan kargoya, e-ticaretten filateliye, bankacılıktan lojistiğe birçok alanda faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, sahip olduğu iki asra yaklaşan tecrübesi ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor” dedi.

182. müşteri Abdurrahman Topkara’ya hediyesini veren PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, sağlıklı ve mutlu bir hayat diledi. Programa PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdürü Yılmaz Oktay ve Postane çalışanları katıldı. (Taner ŞİMŞEK)

