İşte yeşil çimler üzerindeki anı fotoğrafı…
(Soldan sağa) ÇORUM HABER İzmir Temsilcisi Ali Erol Diker, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Zorlu VİP Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Zorlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Mehmet Yolyapar, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, ÇORUM HABER köşe yazarı, emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak. (Bülent USLU)