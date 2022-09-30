İçişleri Bakanlığı tarafından “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde Dumlupınar İlkokulu önünde yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ve okul idareci öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Vali Yardımcısı Orhan ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı. Öğrenciler ellerinde Türk Bayrağı ile “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” yazılı afişlerle düdük çalarak yayalara öncelik adına farkındalık oluşturmaya çalıştı.



(Volkan SINAYUÇ)

