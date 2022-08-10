Çorum Futbol Kulübü’nde maraton ve kale arkası tribünlerinin ardından protokol ve VİP tribünlerinin kombine bilet satışları da başladı.

Çorum Futbol Kulübü’nden daha önce yapılan açıklamada, maraton ve kale arkası tribünlerinin kombine satışları 200 TL’den satışa sunulmuştu. Kırmızı-Siyahlı kulüp dün yaptığı açıklama ile protokol ve VİP A-B tribünlerinin kombine satışlarının başladığını duyurdu. 2022-2023 sezonu için protokol tribününün bin TL’den, VİP A ve B tribünün ise 500 TL’den satışa çıktığı belirtildi.

(Rıfat KARA)