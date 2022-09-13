Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile HİTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Işık ile aileleri Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in misafiri oldu.

İlçe Kaymakam Vekili Adem Can Okur ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir tarafından Seyirtepe’de karşılanan heyet daha sonra 2000 rakımlı Gündoğdu Tepesi’ne doğa yürüyüşü yaptı. İncesu Kanyonu ve Köyü’nü de gezen heyet ilçede vatandaşla buluşarak Halk Ozanı Halil Kaya’nın sazı ile söylediği türkülere eşlik ederek güzel bir gün geçirmiş oldu.



(Volkan SINAYUÇ)

