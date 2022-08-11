Osmancık Kaymakamlığı koordinesinde Ömer Derindere MYO ve Osmancık Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla ilçede ilk defa vatandaşlara açık olarak programlama kursu düzenlendi. Osmancık MYO’da düzenlenen ve öğretim elemanları Öğr. Gör. Yusuf Alaca ve Öğr. Gör. Ayşegül Usta’nı anlatımıyla gerçekleşen kurs toplam 80 saatlik dersle tamamlandı.

“Nesneye Dayalı Programlama: Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi” kursunun sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan öğrencilere Osmancık Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde öğrencilerle bir araya gelen Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay öğrencileri tebrik ederek bu gibi kursların arttırılması için çalışılacağını bildirdi.

Kursiyerler ise programlama eğitiminin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)

