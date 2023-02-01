Yeni yılın ilk karı, Çorum’da futbol müsabakalarını olumsuz yönde etkiledi. U14 Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda dün oynanması gereken 2.hafta maçları, elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelendi. Buna karşılık, şehrin diğer ucunda yer alan Çorum FK Tesislerindeki antrenman ise kara rağmen gerçekleştirildi.

ÇORUM FK HAZIRLIKLIYDI

2.Lig’de mücadele eden Çorum FK, Cumartesi günü Bursaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle Tesislerdeki antrenman sahalarının da zemini karla kaplandı. Ancak, bugünler düşünülerek daha önce kar temizleme aracı satın alındığı için, zeminin karla kaplı olması bir sorun teşkil etmedi.

Kulüp görevlileri, sabah saatlerinden itibaren iki antrenman sahasından biri olan Bülent Üstünel sahasının zeminindeki karı, temizleme aracıyla temizledi. Kar temizleme çalışmalarının ardandın saha antrenman yapmaya elverişli hale getirildi ve Çorum FK günün antrenmanını gerçekleştirerek, Bursaspor maçının hazırlıklarını aksatmadan sürdürdü.

GENÇLİK SPOR SINIFTA KALDI

Şehrin bir ucunda yer alan tesiste antrenman yapılabilirken, diğer ucunda bulunan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan İtfaiye Sahası’nda ise maçlar ertelendi. U14 Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda dün Hattuşa Gençlikspor ile Mimar Sinan Gençlikspor, Çimentospor ile de Çorum FK arasında oynanması gereken 2.hafta maçları, saha zemininin karla kaplı olması nedeniyle, İl Futbol Tertip Kurulu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Şehrin bir ucundaki tesiste top oynanırken, diğer ucunda yer alan sahadaki maçların hem de devlet imkânlarına rağmen temizlenememesi, “profesyonellik bu olsa gerek” dedirtti.

(Hüseyin AŞKIN)