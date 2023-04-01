İlçelerde sıcak ve yoğun ilgiyle karşılanan Prof. Dr. Akdoğan, yaklaşan seçimler öncesi partililer ve yöneticilerle görüş alış verişinde bulundu.

CHP Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Akdoğan, Sungurlu’da İlçe Başkanı Ali Erayhan ve parti üyeleri ile bir araya geldi. Ardından Boğazkale İlçe Örgütünde İlçe Başkanı Mehmet Kurtçu ve Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen ve partililerle buluştu.

“SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ”

Prof. Dr. Akdoğan, yaptığı görüşmelerde ilçelerde yaşanan sorunların tespiti ve çözümü konusunda parlamentoda etkin bir çalışma yürüteceğini belirterek, 14 Mayıs seçimlerinin demokrasinin ve Millet İttifakı’nın zaferi ile sonuçlanacağını ifade etti.

(Haber Merkezi)