2006 yılında Ankara’da kurulan ve 2016 yılından beri her yıl bilimsel alanda başarılı kişi, kuruluş ve basılmış eserlere ödüller veren Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Derneği, adayların eserlerinin “Nobel bilim ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu” tarafından değerlendirmesi sonucunda Yılın Bilim İnsanı Ödülü’nün Prof. Dr. Özçatalbaş’a verilmesi kararı aldı.

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu”muzun değerlendirmesi sonucu 23 Ocak 2022 tarihte oy birliği ile almış olduğu kararla; 2021 yılında ‘Tarım Ekonomisi’ alanında yürüttüğü bilimsel etkinlikler, projeler, yayınladığı makaleler, editörlük yaptığı bilimsel dergi ve diğer akademik hizmetler sebebiyle ‘Kırsal Turizm ve Kalkınma” alanında “Yılın bilim İnsanı Ödülü”, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a verilmiştir.”

Orhan Özçatalbaş kimdir?

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1994 yılında aynı kurumda doktorasını tamamladı. 1995-1998 döneminde Tarım Ekonomisi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 1998 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak geçiş yapan Dr. Özçatalbaş Postdoc çalışması için 1999-2001'döneminde Hannover Leibniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Ekonomisi Enstitüsü (Institut für Gartenbauökonomie)’nde "Horticultural Information System and Management" üzerine çalışma yapmış ve aynı üniversitede alanıyla ilgili farklı konularda misafir bilim insanı olarak akademik çalışmalar yürütmüştür. 2011 yılında profesör unvanını alan Dr.Özçatalbaş’ın araştırma alanı içinde; tarım ekonomisi, bilgi sistemleri ve yönetimi, teknoloji transferi, kırsal yayım ve kalkınma, tarımsal bilişim ve kırsal enerji politikaları sıralanabilir.

Halen Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü (Institute of Natural and Applied Sciences) Müdürü olarak görev yapan Dr. Özçatalbaş’ın ulusal ve uluslararası dergilerde 100 kadar makalesi, 11 kitap bölümü ve Tarımsal Yayım ile Bilgisayar başlıklı 2 kitabı bulunmaktadır. Profesyonel proje tecrübesi kapsamında; tarım ekonomisi ve kalkınma, politika ve yayım gibi ulusal ve Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara yönelik (EU-CFCU/IPARD, FAO) proje yazımı, yönetimi, danışmanlığı ve eğitimci olarak görev almıştır. Yine ulusal düzeyde TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, İklim Değişikliği ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlara proje yazımı, ulusal danışman, kıdemli uzman ve proje koordinatörü ve yöneticisi olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası çeşitli akademik dergilerde hakemlik, alan editörlüğü, kitap ve dergilerde editörlük görevini de yürütmektedir.

