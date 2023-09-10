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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile diğer partili yöneticiler ile birlikte Hıdırlık Camii’nde namazını kılan Yılmaz daha sonra ise geçtiğimiz günlerde andığımız, Çorum’da 1994-2002 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten, Milli Görüş’ün önemli değerlerinden, “Adil Düzen” fikrinin mimarlarından ve ülke çapında tanınan bir İktisat Profesörü olan Prof. Dr. Arif Ersoy’un kabrini de ziyaret ederek dua okudu.