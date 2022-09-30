Üniversitenin Senato Toplantısı’nı ülkede ilk kez başka bir ilde düzenleyen ve bu nedenle önceki gün kalabalık bir grup ile Alacahöyük’e gelen Prof. Dr. Necdet Ünüvar, burada yaptıkları toplantı ve gezinin ardından Çorum’a geldi.

TBMM’de 23, 24, 25 ve 26. Dönem Adana Milletvekilliği ile birlikte çeşitli komisyonlarda başkanlık görevleri yaptıktan sonra 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyeliği’ne, 14 Ağustos 2020 tarihinde ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ünüvar, ziyarette Valilik Şeref Defteri’ni de imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Vali Çiftçi günün anısına Ünüvar’a hediye verirken, Prof. Ünüvar da Vali Çiftçi’ye hediye takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

