Yaş haddinden dolayı 29 Aralık 2022 tarihinde emekli olan Prof. Dr. Lütfi Akça'nın yerine DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta atandı.

Prof. Akça’nın önümüzdeki dönemde yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olması bekleniyor.

PROF. DR. LÜTFİ AKÇA KİMDİR?

1957 yılında Osmancık’ta doğdu. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Çevre Mühendisliği alanında 1983’te yüksek lisans, 1989’da doktorasını tamamladı. İTÜ’de akademik kariyerine devam eden Akça, 1992-1993 döneminde ABD Cornell Üniversitesi’nde misafir araştırmacı oldu. 2001 yılında Profesör olduğu İTÜ Çevre Mühendisliği’nde Anabilim Dalı Başkanlığı da yaptı. 2002-2003 döneminde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde Başuzman Araştırmacı olarak çalıştı. Kasım 2007’de Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne atanan Akça, 2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı’na, Bakanlıkların yeniden yapılanmasının ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na getirildi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi de olan Akça, evli ve üç çocuk babası.

(Haber Merkezi)

