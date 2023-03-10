Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçim için geri sayımına geçerken, aday adayları da belli olmaya başladı. Prof. Dr. Lütfi Akça'nın önümüzdeki günlerde AK Parti'ye aday adaylığı için resmi başvuru yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’na katılan Prof. Dr. Akça, 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli' kapsamında önemli görevler üstlenecek. AK Parti Çorum Milletvekili aday adayı olacağı konuşulan Prof. Akca, ilimize hizmet etmek adına önemli tarım projeleri hazırladığı ve seçilmesi halinde bunların hayata geçirilmesi için mücadele edeceği de öğrenildi.

LÜTFİ AKÇA KİMDİR?

Çorumlu hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, uzun yıllar İTÜ’de yaptığı bilimsel çalışmalardan sonra bürokrasiye geçerek Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarında müsteşarlık ve Başbakan Başdanışmanlığı, Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi, Ortadoğu Mavi Barış Ofisi Politika Danışma Kurulu Üyesi görevlerinden sonra DSİ Genel Müdürü olarak atanmış ve geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılmıştı...

(Haber Merkezi)

