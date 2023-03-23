Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Habip Akdoğan, CHP Genel Merkezi’ne Çorum Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulundu.

Akdoğan, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 38 yıllık akademik deneyimimi, bilgi birikimimi Çorumlu hemşerilerimle paylaşmak ve hizmetlerine sunmak amacıyla aday adayı oldum” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’DA 65 BİN ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİNE KATKIDA BULUNDUM”

Prof. Dr. Akdoğan açıklamasında şunları söyledi. ‘Bu şehirde çocuklarımı büyüttüm, okuttum. Ülkemize hizmet eden iki hekim yetiştirdim. Ülkemizin ilk açık öğretim sisteminin Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Çorum Bürosu’nun kuruculuğunu yaptım. İl Koordinatörlüğü görevimi 2022 yılına kadar sürdürdüm. Yaklaşık 65 bin Çorumlu öğrencimizin eğitimine katkıda bulundum. İlimizin gözbebeği Hitit Üniversitesi’nde kurucu akademik ve idari görevlerde bulundum.

“ÇORUM’A BORCUM VAR”

İlimizin gelişimi ve tanıtımı için çeşitli akademik ve idari görevlerde bulundum. Doğup büyümüş olduğum bu topraklara ve bizi biz yapan Cumhuriyetimize bir borcum var. Benim barınma sorunu yaşayan öğrencilerimize, bu bereketli tarihi ve kültürel imkanlara sahip ilimizdeki esnafımıza, ülkemizdeki atanamayan öğretmenlerimize bir borcum var. Kısacası benim Çorum’a ve ülkeme bir borcum var.

Özellikle belirtmek isterim ki, nasıl dün ve bugün her zaman ulaşabildiğiniz birisiysem yarında aynı şekilde olacağımı bildirmek isterim”

Akdoğan, CHP İl Başkanlığı’nda yarın (25 Mart) saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklayacağını belirterek: “Gönlü sevgiden geçen tüm yurttaşlarımızı toplantımıza davet ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

