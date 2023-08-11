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Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı’yı makamında ziyaret etti.

Çorum heyeti hemşehrimiz Prof. Dr. Bostancı’nın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni görevinde başarı diledi. Bostancı da heyete teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediyelerin verilmesi ile son buldu.