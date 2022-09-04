Milli Görüş partilerinde uzun yıllar görev yapan ilimizde de 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Arif Ersoy iki yıl önce hayatını kaybetmişti.

Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Ersoy için Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni yapıldı. Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Arif Ersoy’un ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum'da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Arif Ersoy için önce Cuma Namazı öncesi Hıdırlık Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Daha sonra kabri başında toplanan din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer'in yaptığı duaya 'amin' denildi.



(Volkan SINAYUÇ)

