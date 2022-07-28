Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle bir açıklama yaparak Hepatit’in tüm dünyayı tehdit eden önemli bir hastalık olduğunu ve bu nedenle herkesin Hepatit testi yaptırması gerektiğini söyledi.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Tıp Fakültesi girişinde 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeni ile bir dizi etkinlik düzenlendi.

HİTÜ Tıp Fakültesi ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin katılımı ile kurulan stantta sarı balon ve sarı kartonlarla Hepatit’e dikkat çekildi. Hastaneye gelen hastalar ve yakınlarına kurulan stantta Hepatit hastalığı ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hepatit ile ilgili de açıklamada bulundu.

Hepatit hastalığının sonrasında siroz, karaciğer kanseri ve tabi ki bunlarla ilişkili ölüme neden olabilen önemli bir sorun haline geldiğini belirterek sorunun önemli bir kısmının da hastalığın aslında kişilerde ilk başladığı dönem ya da kronikleştiği dönemde çok bulgu vermemesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Nurcan Baykam bunun için testin önemine dikkat çekti.

İleri evrelere ulaşmadan belirti göstermeyen Hepatit hastalığı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda toplumu bilgilendirmek, farkındalığı artırmak, koruyucu önlemlere dikkat çekmek ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirerek gelecekte viral hepatitleri insanlığı tehdit eden hastalıklar listesinden silmek için Dünya Hepatit Günü’nün kutlandığını söyleyen Prof. Baykam, özellikle Hepatit B’nin aşı ile önlebilen bir hastalık olduğunu, ülkemizde de aşı uygulamalarının başarıyla yürütüldüğünü ancak Hepatit C’nin aşısının bulunmaması nedeniyle bulaşı ile ilgili önlemler almak gerektiğini bildirdi.

Hepatit-B ve Hepatit-C’nin özellikle kan, vücut sıvıları, cinsel temas ve doğum sırasında annenin bebeğe bulaştırmasıyla yayılabildiğini anlatan Baykam, “Bu nedenle Hepatit B’ye aşı uygulanırken, Hepatit C’nin tespiti daha önemli hale geliyor. Özellikle damar içi ilaç bağımlıları, hemodiyaliz hastaları gibi hastalar ve 90’lı yılların öncesinde kan nakli yapılmış kişiler Hepatit C durumlarını öğrenmeliler. Eğer pozitiflik söz konusu ise tedavisi mümkün olduğu için enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmalılar” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de 2016’da yayınladığı bir bildiri ile 2030’a kadar dünyada Hepatit’in azaltılmasına yönelik çeşitli hedefler ortaya koyduğunu belirten Baykam, bu kapsamda dünyada olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı program uyarınca ilgili tüm kesimlerin gerekli çalışmaları yürütmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Bilgehan KİRİŞCİ)