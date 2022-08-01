Osmancıklı iş insanları, hemşerimiz Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça'yı makamında ziyaret etti.

AK Parti eski dönem Osmancık İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Arslan ve beraberindeki Grup Hanyapı sahibi Harun Gülümser ve Topuz İnşaat sahibi Yahya Topuz ile DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Lütfi Akça, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı görevlerinde de bulunmuştu. Osmancıklı hemşehrimiz tecrübeli bürokrat Prof. Dr. Akca, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü olarak atanması ile hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Ercan Arslan, Harun Gülümser ve Yahya Topuz hemşerileri Akça'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İlçeye verdiği olduğu çeşitli hizmetler için de Akça’ya teşekkür eden heyet karşılıklı edilen sohbetten sonra ziyareti tamamladı. (Haber Merkezi)