Çorum'da meydana gelen taşkın suları önleme ve ıslah çalışmalarına büyük önem veren DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum Kargı Maksutlu Köyü Gumayla ve Metmenli Dereleri işinin ihale sürecinin tamamlandığını ve işin yapım sözleşmesini imzaladıklarını müjdeledi.

MAKSUTLU KÖYÜ VE TARIM ARAZİLERİ TAŞKINLARDAN KORUYACAK PROJEDE ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Çorum’a yaptığı yatırımlarla Çorum ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürlüğü Çorum’da baraj, gölet ,içmesuyu ve sulama tesislerinin yanı sıra dere Islah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye ve vatandaşların mal ve can güvenliğini olası taşkın zararlarından korumaya devam ediyor.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANAN PROJENİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Çorum Kargı Maksutlu Köyü Gumayla ve Metmenli Dereleri yapım işinin ihale işlemlerinin tamamlanarak 14 Ekim 2022 tarihinde yapım sözleşmesinin imzalandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile Gumayla ve Metmenli Dereleri güzergahı boyunca taşkın önleme ve ıslah çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Projenin Çorum ilimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

TARIM ALANLARI VE YERLEŞİM YERLERİNİN TAŞKIN RİZKİ AZALIYOR

Genel Müdür Akca, '' Metmenli deresi güzergahı boyunca 681,5 metre beton temelli kagir duvar, 45 adet şüt yapısı, 1 adet tersip bendi ile Gumanya deresi güzergahı boyunca 940 metre beton temelli kagir duvar, 2 adet menfez, 50 adet şüt yapısı ve 1 adet tersip bendi yapılarak Maksutlu köyü ve tarım arazileri taşkın zararlarından korunacaktır'' dedi.

(Haber Merkezi)