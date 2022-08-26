2 adet soyunma odası olarak kullanılan prefabrik yapının yerinde olmadığını fark eden Oğuzlar halkı, durumu CHP İlçe Başkanı Süleyman Şenol’a iletti. Şenol ise durumu İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a aktardı.

Prefabrik yapıların nerede olduğuna ilişkin araştırma başlatan CHP İl Başkanı Tahtasız, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar’ı telefonla arayarak konu hakkında bilgi almak istedi. Çağlar, kendisinin birkaç ay önce göreve başladığını, prefabrik yapıların kendi döneminden önce sahaya yerleştirildiğini, konu hakkında gereken araştırmayı yapacağını bildirdi.

Tahtasız, daha sonra Vali Mustafa Çiftçi’yi arayarak prefabrik yapıların akıbeti hakkında bilgi istedi. Vali Çiftçi de konuyu araştıracağını ifade etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Oğuzlar halkının ve CHP İlçe Başkanı Şenol’un araştırmaları sonucu elde ettikleri bilgiye göre; 1 adet prefabrik soyunma kabininin AKP Belediye Meclis Üyesinin arazisinde, diğerinin ise Belediye deposunda olduğu bilgisine ulaştıklarını açıklayarak, “Buradan halkımız adına soruyoruz: Bu iddialar doğru mu? Doğru ise gerekli adli işlemin başlatılmasını talep ediyoruz” dedi.

Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; vali ve gençlik spor il müdürü telefonla arandıktan sonra AKP’li meclis üyesi, arazisinden prefabrik yapıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

(Haber Merkezi)

