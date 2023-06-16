Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüplerarası Minik Erkekler Basketbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde maçlar Atatürk Spor Salonu'nda oynandı. Veli Yakup Yılmaz, Ekrem Efe Aygör, Kerem Önemli, M.Berat Bolat, M.Melih Sayar, Yağız Şencan, Koray Akıncı, Gökalp Albey ve Furkan Özsoy oyuncu grubu ile mücadele eden Gelişim Basketbol A takımı tüm maçlarını kazanarak 6 puanla şampiyon oldu.

Alperen Bolat, Furkan Özdemir, Sefer Fatih Çağlayan, M.Mustafa Kavaklı, Eren Koçak, Hasan Bedri, Yiğit Sıtkı Özlen, N.Eymen Bolat, M.Tayyip Partici, Ömer Kayra Kaya, Abdullah Çelikbaş, Aykut Efe Kara ve Alperen Kaya oyuncu grubu ile mücadele eden Gençlikspor takımı 5 puanla il ikicisi oldu. Kerem Coşar, Uğur Buğra Çınar, Kayra Kara, Kutay Taşdelen, Y.Emre Sarır, Deniz Yalçın, Artuğ Karabıyık, Ömer Efe Kayır, Yusuf Alp Eski, Cihan Çağıl, Ömer Efe Kayır ve Eymen Sütlü oyuncu gurubu ile mücadele eden Gelişim Basketbol B takımı ise 4 puanla il üçüncüsü oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa, sporculara ise madalyaları verildi.