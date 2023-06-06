Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minik Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 7 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takım yarı finalde karşı karşıya geldi. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen yarı final maçları sonunda 19 Mayıs İlkokulu ile Şehit Onur Bakbak İlkokulu finale adını yazdırdı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçının ilk periyodunu 14 sayı farkla kazanan 19 Mayıs İlkokulu ikinci periyotta oyunu dengede tutmayı başardı ve ilk yarıyı 30-17 önde kapattı. İkinci yarıda da iyi oyununu devam ettiren 19 Mayıs’ın minikleri maçı 46-31 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Şehit Onur Bakbak İlkokulu ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NİN

19 Mayıs İlkokulu ile Şehit Onur Bakbak İlkokulu arasında oynanan final maçı öncesi Bahçeşehir Koleji ile Bekir Aksoy İlkokulu üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. İlk 3 periyodu denk bir maça sahne olan karşılaşmanın dördüncü periyodunda farkı açan Bahçeşehir Koleji maçı 36-25 kazanarak Çorum üçüncüsü oldu. Bekir Aksoy İlkokulu ise dördüncü olarak tamamladı.